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Мобілізація в Україні: чи можуть ухилянта подати у розшук

4 липня 2023 03:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: чи можуть ухилянта подати у розшук
Чоловіки у військкоматі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Ті, хто ухиляються від служби, можуть опинитися у спеціальній пошуковій базі МВС.

Адвокат Роман Сімутін стверджує, що внесення таких даних незаконне. Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

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Підстави для розшуку

Повідомляється, що в Україні розроблена спеціальна база МВС "Армор".

База містить максимум фактів про особу, що перевіряється: від реєстрації транспортних засобів до правопорушень.

"Внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" – цілковита профанація. Уявіть, щоб хтось колись звернувся до поліції і попросив оголосити когось у розшук у такий спосіб, як зараз це робиться. Йому б відповіли — ти хворий? Хочеш, щоб мене посадили? Де законні підстави? Давай постанову слідчого про розшук, ухвалу суду про затримання тощо", — каже Сімутін.

Наразі правоохоронці вносять дані до бази лише на підставі звернення ТЦК про доставку.

Хто може затримати ухилянта?

За словами адвоката, на сьогодні жодних правових підстав для затримання, а особливо для застосування сили та спецзасобів, у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій.

Тож, у разі незаконного затримання адвокат радить нічого не підписувати, не давати свої дані.

Нагадаємо, досить часто вручена повістка має лише інформаційний характер. Чоловіків повідомляють про продовження терміну загальної мобілізації або ж просять прийти до військкомату лише для оновлення даних.

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