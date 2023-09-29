Мобилизация в Украине: может ли получить отсрочку одинокий отец

Заполнение документов. Фото: google

В условиях военного положения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В то же время некоторая категория мужчин имеет право на отсрочку от службы. Речь идет о тех, кто воспитывает ребенка до 18 лет самостоятельно, но есть нюанс.

Об этом в комментарии для издания РБК-Украина рассказала адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

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Мобилизация и мужчины, воспитывающие детей самостоятельно

Адвокат обращает внимание, что мужчины, самостоятельно воспитывающие детей, действительно имеют право на отсрочку от службы. Это предусмотрено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Таких мужчин могут мобилизовать только с их согласия.

Чтобы получить право на отсрочку в таком случае, необходимо предоставить доказательства о самостоятельном воспитании. Однако, если супруги разведены, то это не является основанием для этого.

"К сожалению, в настоящее время неодинакова практика, когда супруги умышленно расторгают браки с целью получения указанного основания для отсрочки мужу. При этом они не осознают, что таким образом не доказывается факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка или наличие у отца статуса отца-одиночка", — рассказывает эксперт.

Также не является основанием для отсрочки пребывания матери за границей.

Документы для подтверждения самостоятельного воспитания

"Стоит отметить, что четкого определения, кто именно может считаться лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, в украинском законодательстве нет", — отмечает Богдан.

В то же время, для подтверждения, что отец действительно самостоятельно воспитывает ребенка, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и один из нижеперечисленных документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести пропавшей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Напомним, мобилизация в Украине будет продолжаться и дальше, ведь нужно создавать новые подразделения и пополнять уже действующие. Усиление мобилизационных мер могут сделать тогда, когда будет изменена военная стратегия.