Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація в Україні: чи може отримати відстрочку одинокий батько arrow

Мобілізація в Україні: чи може отримати відстрочку одинокий батько

29 вересня 2023 14:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація в Україні: чи може отримати відстрочку одинокий батько
Заповнення документів. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В умовах воєнного стану в Україні продовжується загальна мобілізація. У той же час, деяка категорія чоловіків має право на відстрочку від служби. Йдеться про тих, які виховують дитину до 18 років самостійно, але є нюанс. 

Про це у коментарі для видання РБК-Україна розповіла адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

Читайте також:

Мобілізація і чоловіки, які виховують дітей самостійно

Адвокат звертає увагу, що чоловіки, які самостійно виховують дітей, дійсно мають право на відстрочку від служби. Це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таких чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. 

Для того, щоб отримати право на відстрочку у такому випадку, необхідно надати докази про самостійне виховання. Однак, якщо подружжя розлучене, то це не є підставою для цього. 

"На жаль, на даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. При цьому вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака", — розповідає експерт. 

Також не є підставою для відстрочки перебування матері закордоном.

Документи для підтвердження самостійного виховання

"Варто зауважити, що чіткого визначення, хто саме може вважатися особою, яка самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років, в українському законодавстві немає", — зауважує Богдан.

Водночас, для підтвердження, що батько дійсно самостійно виховує дитину потрібно надати свідоцтво про народження дитини та один з нижчеперелічених документів:

  • свідоцтво про смерть матері;
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;
  • рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;
  • рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;
  • рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триватиме й надалі, адже потрібно створювати нові підрозділи та поповнювати вже діючі. Посилення мобілізаційних заходів можуть зробити тоді, коли буде змінена воєнна стратегія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз