Мобілізація в Україні: чи може отримати відстрочку одинокий батько

Заповнення документів. Фото: google

В умовах воєнного стану в Україні продовжується загальна мобілізація. У той же час, деяка категорія чоловіків має право на відстрочку від служби. Йдеться про тих, які виховують дитину до 18 років самостійно, але є нюанс.

Про це у коментарі для видання РБК-Україна розповіла адвокат Ario Law Firm Зоряна Богдан.

Читайте також:

Мобілізація і чоловіки, які виховують дітей самостійно

Адвокат звертає увагу, що чоловіки, які самостійно виховують дітей, дійсно мають право на відстрочку від служби. Це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таких чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Для того, щоб отримати право на відстрочку у такому випадку, необхідно надати докази про самостійне виховання. Однак, якщо подружжя розлучене, то це не є підставою для цього.

"На жаль, на даний час непоодинокою є практика, коли подружжя умисно розривають шлюби з метою отримання вказаної підстави для відстрочки чоловіку. При цьому вони не усвідомлюють, що таким чином не доводиться факт відсутності участі матері у вихованні дитини чи наявність у батька статусу батька-одинака", — розповідає експерт.

Також не є підставою для відстрочки перебування матері закордоном.

Документи для підтвердження самостійного виховання

"Варто зауважити, що чіткого визначення, хто саме може вважатися особою, яка самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років, в українському законодавстві немає", — зауважує Богдан.

Водночас, для підтвердження, що батько дійсно самостійно виховує дитину потрібно надати свідоцтво про народження дитини та один з нижчеперелічених документів:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, мобілізація в Україні триватиме й надалі, адже потрібно створювати нові підрозділи та поповнювати вже діючі. Посилення мобілізаційних заходів можуть зробити тоді, коли буде змінена воєнна стратегія.