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Новые правила мобилизация в Украине: кто может вручать повестки

13 сентября 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новые правила мобилизация в Украине: кто может вручать повестки
Представители военкомата вручают повестки мужчинам. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине во время военного положения и общей мобилизации повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Это могут сделать и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

Об этом заявляют в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Пишет издание Факты.

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Вручение повестки

Как известно, получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные, отвечающие требованиям по состоянию здоровья и не имеющие иных оснований для отсрочки службы.

Также сообщается, что законодательством не установлено конкретное место, где могут вручить повестку. Это может произойти в любом месте: в парке, на блокпосту, общественном месте или по месту жительства.

Список категорий людей, которые имеют право на отсрочку службы:

  • Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.
  • Многодетные родители и родители-одиночки.
  • Лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц.
  • Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или тяжелой болезнью.
  • Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста.
  • Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждающиеся в постоянном уходе.
  • Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.
  • Лица, потерявшие (смерть/пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в АТО

Напомним, в начале полномасштабного вторжения добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Но за последние полтора года войны ситуация ощутимо изменилась. Сегодня добровольцев примерно 10% всех, кого мобилизуют.

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