Нові правила мобілізації в Украні: хто може вручати повістки

Представники військкомату вручають повістки чоловікам. Фото: Google

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.

Про це зазначають у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Пише видання Факти.

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Вручення повістки

Як відомо, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Також повідомляється, що законодавством не встановлено конкретне місце, де саме можуть вручити повістку. Це може відбутися у будь-якому місці: у парку, на блокпосту, в громадському місці, або за місцем проживання.

Список категорій людей, який мають право на відстрочку віж служби:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть/зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в АТО

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення добровольці масово приходили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але за останні півтора року війни ситуація відчутно змінилася. Сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.