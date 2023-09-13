Нові правила мобілізації в Украні: хто може вручати повістки
В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.
Про це зазначають у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Пише видання Факти.
Вручення повістки
Як відомо, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.
Також повідомляється, що законодавством не встановлено конкретне місце, де саме можуть вручити повістку. Це може відбутися у будь-якому місці: у парку, на блокпосту, в громадському місці, або за місцем проживання.
Список категорій людей, який мають право на відстрочку віж служби:
- Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.
- Багатодітні батьки та батьки-одинаки.
- Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб.
- Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою.
- Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку.
- Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду.
- Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.
- Особи, які втратили (смерть/зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі в АТО
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення добровольці масово приходили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але за останні півтора року війни ситуація відчутно змінилася. Сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.