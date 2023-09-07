"Мобилизация должна быть постоянно": майор ВСУ рассказал, кого следует призвать в первую очередь

Украинские военнослужащие на плацу. Фото: ООТЦК и СП

Экс-командир полка Азов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что в Украине проходит "очень лайтовая мобилизация". Он пояснил, что "мобилизация должна быть постоянно", а также рассказал, кого следует призвать в первую очередь.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram.

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Кого следует мобилизовать в первую очередь

Жорин отметил, что чем дальше, тем острее возникает вопрос ротации, ведь есть военные, долгое время без перерыва выполняющие боевые задания — "только штурмы и отражение штурмов врага".

"В первую очередь я бы пересмотрел категорию депутатов и чиновников. Среди народных избранников мы точно быстро найдем кадры, которые больше пользы принесут армии. Некоторые нардепы типа Тищенко и ему подобных только имитируют деятельность, параллельно крышуя разные темы и терроризируя людей", — написал военный.

Также он пояснил, что большинство мужчин должны участвовать в защите, но это не означает, что все должны штурмовать вражеские позиции, поскольку в армии есть много других задач, и защита — "долг всех мужчин, а не каких-то отдельных, ушедших сами воевать".

"В 3-й штурмовой процесс пополнения мы занимаемся самостоятельно: привлечением гражданских и переводами из других подразделений. Для нас это очень важный участок работы, потому что мы набираем не просто в подразделение, а в боевую семью", — добавил Жорин.

Источник: t.me/MaksymZhorin

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война. Столько же действует военное положение и всеобщая мобилизация. В армию забирают служить всех годных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Адвокат объяснил, можно ли отказаться от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Гражданам будут в дальнейшем издавать повестки, однако есть категории лиц, которых точно не мобилизуют.