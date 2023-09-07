"Мобілізація має бути постійно": майор ЗСУ розповів, кого слід призвати першочергово

Українські військовослужбовці на плацу. Фото: ООТЦК та СП

Екскомандир полку Азов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що в Україні проходить "дуже лайтова мобілізація". Він пояснив, що "мобілізація має бути постійно", а також розповів, кого слід призвати першочергово.

Про це Максим Жорін написав у Telegram.

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Кого слід мобілізувати першочергово

Жорін зазначив, що чим далі, тим гострішим постає питання ротації, адже є військові, що довгий час без перерви виконують бойові завдання — "тільки штурми та відбиття штурмів ворога".

"В першу чергу я би переглянув категорію депутатів та чиновників. Серед народних обранців ми точно швидко знайдемо кадри, які більше користі принесуть армії. Деякі нардепи типу Тищенка і йому подібних тільки імітують діяльність, паралельно кришуючи різні теми і тероризуючи людей", — написав військовий.

Також він пояснив, що більшість чоловіків мають брати участь у захисті, але це не означає, що всі повинні штурмувати ворожі позиції, оскільки в армії є багато інших завдань, і захист — "обов'язок всіх чоловіків, а не якихось окремих, які пішли самі воювати".

"В 3-й штурмовій процесом поповнення ми займаємось самостійно: залученням цивільних і переводами з інших підрозділів. Для нас це дуже важлива ділянка роботи, бо ми набираємо не просто в підрозділ, а в бойову родину", — додав Жорін.

Джерело: t.me/MaksymZhorin

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Стільки ж діє воєнний стан та загальна мобілізація. До війська забирають служити усіх придатних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Адвокат пояснив, чи можна відмовитися від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Громадянам надалі видаватимуть повістки, однак є категорії осіб, яких точно не мобілізують.