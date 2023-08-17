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Маляр объяснила, почему военнообязанным необходимо обновлять данные в ТЦК

17 августа 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Маляр объяснила, почему военнообязанным необходимо обновлять данные в ТЦК
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: пресс-служба Минобороны
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Обновление информации в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки не означает подающую мобилизацию. По закону Украины эту процедуру должен пройти каждый, кто стоит на учете.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время презентации в Military Media Center информационной кампании под названием "Обновляй данные в ТЦК".

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Зачем обновлять данные

"Основное, к чему мы призываем, — это просто прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — отметила она.

Маляр сказала, что обновление данных облегчит работу ТЦК. Также будет снята часть коррупции в этих ситуациях. Замминистр добавила, что не все мобилизованные — это люди, которые находятся на передовой.

По ее словам, все специальности нужны, однако главной задачей является обновление данных, чтобы государство имело эту информацию в своем распоряжении.

"Здесь важно доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас мы делаем шаг на встречу к установлению этого доверия", — добавила заместитель министра обороны.

Что известно о кампании "Обновляй данные в ТЦК"

В Минобороны начинают кампанию по поощрению военнообязанных, предусматривающую обновление данных в ТЦК. Ее презентовала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.

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