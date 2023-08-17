Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: пресслужба Міноборони

Оновлення інформації у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не означає подальшу мобілізацію. За законом України цю процедуру повинен пройти кожен, хто стоїть на обліку.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК".

Читайте також:

Для чого оновлювати дані

"Основне, до чого ми закликаємо, — це просто прийти в територіальні центри комплектування і оновити свої дані. Це зовсім не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла", — зазначила вона.

Маляр зауважила, що оновлення даних полегшить роботу для ТЦК. Також буде знята частина корупції у цих ситуаціях. Заступниця міністра додала, що не всі мобілізовані — це люди, які перебувають на передовій.

За її словами, наразі усі спеціальності потрібні, проте головним завданням є оновлення даних, аби держава мала цю інформацію в своєму розпорядженні.

"Тут важлива довіра між громадянами і ТЦК. Зараз ми робимо крок на зустріч до встановлення цієї довіри", — додала заступниця міністра оборони.

Що відомо про кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

У Міноборони розпочинають кампанію із заохочення військовозобов'язаних, що передбачає оновлення даних у ТЦК. Її презентувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.