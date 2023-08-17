Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК arrow

Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК

17 серпня 2023 19:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Маляр пояснила, чому військовозобов'язаним необхідно оновлювати дані в ТЦК
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: пресслужба Міноборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Оновлення інформації у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не означає подальшу мобілізацію. За законом України цю процедуру повинен пройти кожен, хто стоїть на обліку. 

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час презентації у Military Media Center інформаційної кампанії під назвою "Оновлюй дані в ТЦК".

Читайте також:

Для чого оновлювати дані

"Основне, до чого ми закликаємо, — це просто прийти в територіальні центри комплектування і оновити свої дані. Це зовсім не означає, що людина буде після цього мобілізована або її "візьмуть на олівець", бо вона вже туди прийшла", — зазначила вона.

Маляр зауважила, що оновлення даних полегшить роботу для ТЦК. Також буде знята частина корупції у цих ситуаціях. Заступниця міністра додала, що не всі мобілізовані — це люди, які перебувають на передовій.

За її словами, наразі усі спеціальності потрібні, проте головним завданням є оновлення даних, аби держава мала цю інформацію в своєму розпорядженні. 

"Тут важлива довіра між громадянами і ТЦК. Зараз ми робимо крок на зустріч до встановлення цієї довіри", — додала заступниця міністра оборони. 

Що відомо про кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

У Міноборони розпочинають кампанію із заохочення військовозобов'язаних, що передбачає оновлення даних у ТЦК. Її презентувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз