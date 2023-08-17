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У Міноборони презентували кампанію "Оновлюй дані в ТЦК": що вона передбачає

17 серпня 2023 17:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Міноборони презентували кампанію "Оновлюй дані в ТЦК": що вона передбачає
Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міноборони розпочинають кампанію із заохочення військовозобов'язаних, що передбачає оновлення даних у ТЦК. Її презентувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

Про це повідомляє Military Media Center.

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В чому мета кампанії

За словами Маляр, поштовхом до створення такої кампанії стали люди, які зобов’язані прийти й оновити свої дані в територіальних центрах комплектування, але не зробили цього. Ключовою проблемою у цій ситуації став "страх". 

"Тому ми розробили кампанію, у якій ми будемо безпрецедентно щирими і в якій наші військові, відомі комбриги чесно зізнаються, що вони теж бояться, але вони долають свій страх", — додала Маляр.

Що входить у кампанію

Відтак, кампанія "Оновлюй дані в ТЦК" складається з чотирьох відеороликів.

"Їх суть у тому, що ми порівнюємо дитячі страхи із страхами, які є зараз у кожного з нас, бо ми раніше не стикались із війною такої інтенсивності, такого масштабу", — каже Ганна Маляр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Також ми розповідали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

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