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В Минобороны презентовали кампанию "Обновляй данные в ТЦК": что она предполагает

17 августа 2023 17:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Минобороны презентовали кампанию "Обновляй данные в ТЦК": что она предполагает
Военнообязанные мужчины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Минобороны начинают кампанию по поощрению военнообязанных, предусматривающую обновление данных в ТЦК. Ее презентовала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Об этом сообщает Military Media Center.

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В чем цель кампании

По словам Маляр, толчком к созданию такой кампании стали люди, которые обязаны прийти и обновить свои данные в территориальных центрах комплектования, но не сделали этого. Ключевой проблемой в этой ситуации стал "страх".

"Поэтому мы разработали кампанию, в которой мы будем беспрецедентно искренними и в которой наши военные, известные комбриги честно признаются, что они тоже боятся, но они одолевают свой страх", — добавила Маляр.

Что входит в кампанию

Следовательно, кампания "Обновляй данные в ТЦК" состоит из четырех видеороликов.

"Их суть в том, что мы сравниваем детские страхи со страхами, которые есть сейчас у каждого из нас, потому что мы раньше не сталкивались с войной такой интенсивности, такого масштаба", — говорит Анна Маляр.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.

Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за границей военнообязанных мужчин.

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