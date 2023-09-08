Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Кабмин

На днях в Министерство обороны издало приказ, изменяющий порядок определения пригодности к военной службе. За тем, как воплощают нововведения, следят Медицинские силы ВСУ.

Об этом министр эксклюзивно сообщил журналистам Новости.LIVE.

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"Этот вопрос регулируется именно приказами министерства обороны, и это подчиняется командованию медицинских сил ВСУ", — отметил министр.

По его словам, чтобы помочь системе Министерство здравоохранения принимает участие в реализации изменений.

"Мы, как гражданская система, подставляем плечо и сделали то, что к ТЦК привязали конкретное учреждение здравоохранения, которое может проводить ВЛК как военнообязанных, так и военнослужащих. И таким образом мы помогаем системе", — пояснил Ляшко.

Также, по его словам, специалистов ВЛК дополнительно обучают.

"Только что меняются правила — сразу за правилами идут тренинги, разъяснения и обучение. Потому что медики не смотрят на то, что написано, делают медицинское освидетельствование и ставят диагноз. Уже решение принимает о призыве (пригодном или непригодном) центре комплектования, и это уже военная структура", — добавил он.

Напомним, Минздрав анонсировал проверки ВЛК. Стало известно, какие выводы комиссии будут пересмотрены.

Также эксперт прокомментировал, нужно ли мобилизовывать ограниченно пригодных.