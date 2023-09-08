Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК
Днями в Міністерство оборони видало наказ, який змінює порядок визначення придатності до військової служби. За тим, як втілюють нововведення слідкують Медичні сили ЗСУ.
Про це міністр ексклюзивно повідомив журналістам Новини.LIVE.
Що відомо про зміни в роботі ВЛК
"Це питання регулюється саме наказами міністерства оборони, і це підпорядковується командуванню медичних сил ЗСУ", — зазначив міністр.
За його словами, щоб допомогти системі Міністерство охорони здоров'я бере участь у втіленні змін.
"Ми, як громадянська система, підставляємо плече і зробили те, що до ТЦК прив'язали конкретну установу охорони здоров'я, яка може проводити ВЛК як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. І таким чином ми допомагаємо системі", — пояснив Ляшко.
Також за його словами, фахівців ВЛК додатково навчають.
"Щойно змінюються правила — відразу за правилами йдуть тренінги, роз'яснення та навчання. Тому що медики не дивляться на те, що написано, роблять медичний огляд і ставлять діагноз. Вже рішення приймає про призов (придатний чи не придатний) центр комплектування, і це вже військова структура", — додав він.
Нагадаємо МОЗ анонсувало перевірки ВЛК. Стало відомо, які висновки комісії переглянуть.
Також експерт прокоментував, чи потрібно мобілізовувати обмежено придатних.