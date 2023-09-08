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Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

8 вересня 2023 13:06
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Валерія Пержун
редактор
Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Кабмін
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Днями в Міністерство оборони видало наказ, який змінює порядок визначення придатності до військової служби. За тим, як втілюють нововведення слідкують Медичні сили ЗСУ.

Про це міністр ексклюзивно повідомив журналістам Новини.LIVE.

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"Це питання регулюється саме наказами міністерства оборони, і це підпорядковується командуванню медичних сил ЗСУ", — зазначив міністр.

За його словами, щоб допомогти системі Міністерство охорони здоров'я бере участь у втіленні змін.

"Ми, як громадянська система, підставляємо плече і зробили те, що до ТЦК прив'язали конкретну установу охорони здоров'я, яка може проводити ВЛК як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. І таким чином ми допомагаємо системі", — пояснив Ляшко.

Також за його словами, фахівців ВЛК додатково навчають.

"Щойно змінюються правила — відразу за правилами йдуть тренінги, роз'яснення та навчання. Тому що медики не дивляться на те, що написано, роблять медичний огляд і ставлять діагноз. Вже рішення приймає про призов (придатний чи не придатний) центр комплектування, і це вже військова структура", — додав він.

Нагадаємо МОЗ анонсувало перевірки ВЛК. Стало відомо,  які висновки комісії переглянуть.

Також експерт прокоментував, чи потрібно мобілізовувати обмежено придатних.

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