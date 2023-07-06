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Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

6 июля 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон
Мобилизация в Украине. Фото: "24 канал"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Повестки на улицах будут раздаваться и дальше, вплоть до завершения действия режима военного положения в Украине. Сейчас он продолжается до 18 августа с возможностью продления еще на 90 дней.

Об этом говорится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения".

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Повестки на улицах

В Украине с 24 февраля 2022 действует правовой режим военного положения.

В связи с этим была объявлена всеобщая мобилизация.

Повестки о необходимости явиться в территориальные центры комплектования могут выдаваться не только по месту работы или проживания, но фактически в любых местах — в частности, в метро, кафе или прямо на улице.

Пока будет продолжаться военное положение

Этот процесс будет прекращен только в момент отмены военного положения.

По состоянию на сегодняшний день военное положение продолжается до 18 августа 2023 года с возможностью продления еще на 90 дней, до 16 ноября текущего года.

В дальнейшем этот правовой режим может быть продлен решением Верховной Рады Украины.

Напомним, что в Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения людей, которые вручают повестки. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

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