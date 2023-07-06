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Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

6 липня 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон
Мобілізація в Україні. Фото: "24 канал"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повістки на вулицях будуть роздаватися і надалі, аж до завершення дії режиму воєнного стану в Україні. Зараз він триває до 18 серпня з можливістю продовження ще на 90 днів.

Про це йдеться у Законі України "Про правовий режим воєнного стану".

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Повістки на вулицях

В Україні з 24 лютого 2022 року діє правовий режим воєнного стану.

У зв’язку з цим було оголошено загальну мобілізацію.

Повістки про необхідність з’явитися до територіальних центрів комплектування можуть видаватися не тільки за місцем роботи чи проживання, а фактично у будь-яких місцях — зокрема, у метро, кафе чи просто на вулиці.

Доки триватиме воєнний стан

Цей процес буде припинений лише в момент скасування воєнного стану.

Станом на зараз воєнний стан триває до 18 серпня 2023 року з можливістю продовження ще на 90 днів, до 16 листопада поточного року.

Надалі цей правовий режим може бути продовжений рішенням Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак їм можуть вручити повістку, за якою вони мають прийти до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.

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