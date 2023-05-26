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Когда аспирантов и докторантов могут мобилизовать: юрист предупредил

26 мая 2023 14:27
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Подлежат ли мобилизации аспиранты и докторанты — объяснение юриста
Мобилизация в Украине 2023. Фото: lviv-rda.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 18 августа. Соответственно, военнообязанные будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории мужчин, которые имеют право на отсрочку и могут служить только по собственному желанию, в частности, это касается студентов и учеников колледжей.

Но подлежат ли мобилизации аспиранты и докторанты? На этот вопрос ответил адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в интервью "24 Канал".

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Мобилизация аспирантов и докторантов — при каких условиях возможна

Как отмечает правовед, аспиранты и докторанты имеют такое же право на отсрочку, как и студенты вузов. Их не могут мобилизовать.

Однако, если лицо, обучающееся на аспирантуре или докторантуре, самостоятельно приняло решение пойти служить, то оно может это сделать.

Достаточно прийти в ТЦК и СП и написать заявление о своем желании и готовности стать добровольцем. Тогда личность могут мобилизовать или же она может заключить контракт.

"Отсрочка от мобилизации является скорее их правом, а не каким-то абсолютом, а потому в случае, когда лицо выявляет добровольное согласие на его мобилизацию, то такое лицо могут мобилизовать", — отмечает юрист.

 

Мобилизация аспирантов и докторантов — при каких условиях возможна
Военная служба в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что такое "промежуточное время" и почему о нем необходимо знать студентам, аспирантам и докторантам

Промежуточное время можно определить как период между завершением сессий и экзаменов и когда появляются приказы о зачислении на обучение (конец июня и конец августа или начало сентября).

Как отмечает Юрчак, в случае аспирантуры и докторантуры это, вероятно, даже большее время, ведь обучение там начинается намного позже, чем на магистратуре.

В это промежуточное время, когда человек, к примеру, завершил обучение в магистратуре, но официально еще не поступил в аспирантуру, его могут призвать в армию.

Владислав Юрчак объясняет, как быть, если человек получил повестку в промежуток между поступлением, но потом все же сдала успешно экзамены и поступила в магистратуру/аспирантуру/докторантуру?

Законодательством четко определен перечень оснований для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". В перечне этих оснований нет обучения, а потому лицо, которое получило статус студента дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы.

"То есть лицо, которое получило статус студента уже после мобилизации в ряды ВСУ, лишено права на увольнение со службы", — подчеркивает юрист.

Есть ли каникулы и академический отпуск промежуточным временем

Правозащитник отмечает, что ни каникулы, ни академический отпуск не числятся за промежуточное время, а значит, лицо не теряет право на отсрочку.

Следовательно, соответствующие лица в такие периоды продолжают считаться студентами, а потому не могут быть мобилизованными.

 

Когда могут призвать на военную службу мужчин, обучающихся на аспирантуре или докторантуре
Аспиранты украинского медицинского университета. Фото: nmuofficial.com

Напомним, мы писали, могут ли вручить повестку студенту, как действовать в таком случае и при каких условиях студента могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Ранее мы сообщали, кого могут мобилизовать уже в июне текущего года.

Также мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход.

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