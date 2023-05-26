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Коли аспірантів та докторантів можуть мобілізувати: юрист попередив

26 травня 2023 14:27
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Дмитро Струк
Редактор
Чи підлягають мобілізації аспіранти та докторанти — пояснення юриста
Мобілізація в Україні 2023. Фото: lviv-rda.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 18 серпня. Відповідно військовозобов'язані будуть отримувати повістки та можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку та можуть піти служити лише за власним бажанням, зокрема це стосується студентів та учнів коледжів.

Та чи підлягають мобілізації аспіранти та докторанти? На це питання відповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак в інтерв'ю "24 Канал".

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Мобілізація аспірантів та докторантів — за яких умов можлива 

Як зазначає правознавець, аспіранти та докторанти мають таке ж право на відстрочку як і студенти вишів. Їх не можуть мобілізувати

Проте, якщо особа, яка навчається на аспірантурі або докторантурі самостійно прийняла рішення піти служити, то вона може це зробити.

Достатньо прийти до ТЦК та СП і написати заяву про своє бажання та готовність стати добровольцем. Тоді особу можуть мобілізувати або ж вона може укласти контракт

"Відстрочка від мобілізації є швидше їхнім правом, а не якимось абсолютом, а тому в разі, коли особа виявляє добровільну згоду на її мобілізацію, то таку особу можуть мобілізувати", — зазначає юрист.

 

Мобілізація аспірантів та докторантів — за яких умов можлива
Військова служба в Україні. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що таке "проміжний час" та чому про нього необхідно знати студентам, аспірантам та докторантам

Проміжний час можна визначити, як період між завершенням сесій та іспитів й коли з'являються накази про зарахування на навчання (кінець червня та кінець серпня або початок вересня).

Як зазначає Юрчак, у випадку аспірантури та докторантури це, ймовірно, навіть більший час, адже навчання там починається здебільшого пізніше, ніж на магістратурі.

У цей проміжний час, коли людина, до прикладу, завершила навчання в магістратурі, але офіційно ще не вступила до аспірантури, її можуть призвати до армії

Владислав Юрчак пояснює, як бути, якщо людина отримала повістку у проміжок між вступом, але потім все ж склала успішно іспити та вступила до магістратури/аспірантури/докторантури?

Законодавством чітко визначено перелік підстав для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану, які передбачені п. 2 ч. 4 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу". У переліку цих підстав немає навчання, а тому особа, яка набула статусу студента денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.

"Тобто, особа, яка набула статусу студента вже після мобілізації до лав ЗСУ, позбавлена права на звільнення зі служби", — підкреслює юрист. 

Чи є канікули та академічна відпустка проміжним часом 

Правозахисник зазначає, що ні канікули, ні академічна відпустка не рахуються за проміжний час, а отже особа не втрачає право на відстрочку.

Відтак, відповідні особи в такі періоди й далі вважаються студентами, а тому не можуть бути мобілізованими.

 

Коли можуть призвати на військову службу чоловіків, які навчаються на аспірантурі або докторантурі
Аспіранти українського медичного університету. Фото: nmuofficial.com

Нагадаємо, ми писали, чи можуть вручити повістку студенту, як діяти у такому разі та за яких умов студента можуть мобілізувати до лав ЗСУ. 

Раніше, ми повідомляли, кого можуть мобілізувати вже в червні поточного року. 

Також ми розповідали, чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд. 

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