Военный призыв в Украине - могут ли мужчине отказать в лечение без разрешения военкомата

Юрист рассказал, могут ли мужчине отказать в лечении без разрешения военкомата
Недавно руководитель Коломыйского района Ивано-Франковской области Любомир Глушков, сообщил о временном приостановлении регулярных госпитализаций призывников без согласования с ТЦК. Впрочем, ни в каких действующих законодательных актах не установлены ограничения для граждан на получение медицинской помощи.
Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.
Что говорят юристы
По словам эксперта, судя по всему, ТЦК попыталось понять, как общество отреагирует на такой шаг.
"Ни в каких действующих законодательных актах не установлены ограничения для граждан на получение медицинской помощи. Более того, не существует никакого права ТЦК, Генштаба или даже министра обороны ограничивать доступ людей к медицинской помощи, будь то плановая или неожиданная", — сказал он.
Также адвокат выразил мнение, что этот случай — это лишь очередная попытка ощупать общественное настроение.
"Я уверен, что если была попытка ввести такие ограничения, все, кто причастен к этому приказу, должны быть уволены с занимаемых должностей и привлечены к уголовной ответственности за "Превышение власти и служебных полномочий". Это в пользу наших противников. Больницы не имеют никакого отношения к ТЦК. ТЦК не может влиять на их работу", — добавил он.
Напомним, что в Черниговской области всех военнообязанных мужчин призвали явиться в ТЦК без повестки. Впрочем, в военкомате опровергают эту информацию.
Полковник Олег Гончарук пояснил, что по Указу президента Украины "О проведении общей мобилизации", каждый мужчина, находящийся в военном реестре и находящийся в возрасте от 18 до 59 лет, должен самостоятельно присутствовать в своем местном ТЦК с целью проверки и обновления данных учета и для проведения оценки их подходящих качеств для службы в армии.
Также мы писали, что недавно в Украине было принято решение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, военнообязанные 25 и 26 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Украинских мужчин продолжают активно призывать на военную службу. А в случае, если полномасштабная война затянется, возможен пессимистический сценарий.