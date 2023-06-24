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Юрист рассказал, могут ли мужчине отказать в лечении без разрешения военкомата

24 июня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный призыв в Украине - могут ли мужчине отказать в лечение без разрешения военкомата
Боец ВСУ на приеме у врача. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно руководитель Коломыйского района Ивано-Франковской области Любомир Глушков, сообщил о временном приостановлении регулярных госпитализаций призывников без согласования с ТЦК. Впрочем, ни в каких действующих законодательных актах не установлены ограничения для граждан на получение медицинской помощи.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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По словам эксперта, судя по всему, ТЦК попыталось понять, как общество отреагирует на такой шаг.

"Ни в каких действующих законодательных актах не установлены ограничения для граждан на получение медицинской помощи. Более того, не существует никакого права ТЦК, Генштаба или даже министра обороны ограничивать доступ людей к медицинской помощи, будь то плановая или неожиданная", — сказал он.

Также адвокат выразил мнение, что этот случай это лишь очередная попытка ощупать общественное настроение.

"Я уверен, что если была попытка ввести такие ограничения, все, кто причастен к этому приказу, должны быть уволены с занимаемых должностей и привлечены к уголовной ответственности за "Превышение власти и служебных полномочий". Это в пользу наших противников. Больницы не имеют никакого отношения к ТЦК. ТЦК не может влиять на их работу", — добавил он.

Напомним, что в Черниговской области всех военнообязанных мужчин призвали явиться в ТЦК без повестки. Впрочем, в военкомате опровергают эту информацию. 

Полковник Олег Гончарук пояснил, что по Указу президента Украины "О проведении общей мобилизации", каждый мужчина, находящийся в военном реестре и находящийся в возрасте от 18 до 59 лет, должен самостоятельно присутствовать в своем местном ТЦК с целью проверки и обновления данных учета и для проведения оценки их подходящих качеств для службы в армии.

Также мы писали, что недавно в Украине было принято решение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, военнообязанные 25 и 26 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Украинских мужчин продолжают активно призывать на военную службу. А в случае, если полномасштабная война затянется, возможен пессимистический сценарий.

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