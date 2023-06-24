Військовий призов в Україні - чи можуть чоловікові відмовити у лікуванні без дозволу військкомату

Боєць ЗСУ на прийомі у лікаря. Фото: google

Нещодавно керівник Коломийського району Івано-Франківської області Любомир Глушков повідомив про тимчасове призупинення регулярних госпіталізацій призовників без погодження з ТЦК. Втім, у жодних чинних законодавчих актах не встановлено обмежень для громадян на отримання медичної допомоги.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

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За словами експерта, зважаючи на все, ТЦК спробувало зрозуміти, як суспільство відреагує на такий крок.

"У жодних чинних законодавчих актах не встановлено обмежень для громадян на отримання медичної допомоги. Щобільше, не існує жодного права ТЦК, Генштабу або навіть міністра оборони обмежувати доступ людей до медичної допомоги, чи то планова, чи несподівана", — сказав він.

Також адвокат висловив думку, що цей випадок — це лише чергова спроба обмацати суспільний настрій.

"Я впевнений, що якщо була спроба запровадити такі обмеження, всі, хто причетний до цього наказу, мають бути звільнені з посад і притягнуті до кримінальної відповідальності за "Перевищення влади та службових повноважень". Це на користь наших противників. Лікарні не мають жодного відношення до ТЦК. ТЦК не може впливати на їхню роботу. ТЦК не може впливати на їхню роботу", — додав він.

Нагадаємо, що на Чернігівщині всіх військовозобов'язаних чоловіків закликали з'явитися до ТЦК без повістки. Утім, у військкоматі спростовують цю інформацію.

Полковник Олег Гончарук пояснив, що за Указом президента України "Про проведення спільної мобілізації", кожен чоловік, який перебуває у військовому реєстрі й перебуває у віці від 18 до 59 років, повинен самостійно бути присутнім у своєму місцевому ТЦК з метою перевірки та оновлення даних обліку проведення оцінки їх відповідних якостей для служби в армії.

Також ми писали, що нещодавно в Україні було ухвалено рішення знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Таким чином, військовозобов'язані 25 та 26 років можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Українських чоловіків активно закликають на військову службу. А якщо повномасштабна війна затягнеться, можливий песимістичний сценарій.