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Если отцу троих детей вручили повестку: юрист объяснил, как поступить

13 мая 2023 06:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Общая мобилизация 2023 — как действовать, если повестку получил отец троих детей
Вручение повестки отцу троих детей. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку в любом месте. Вручить этот документ могут и многодетному отцу.

Помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС", член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Владислав Зайцев в комментарии ZN.UA рассказал, как действовать многодетному отцу, если ему вручают повестку.

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Вручение повестки отцу троих детей — как действовать

Не нужно паниковать и спешить отказываться от повестки. Также не стоит ссориться с представителями ТЦК.

Правовед советует убедиться, что повестку вам вручает уполномоченное лицо, проверить документ на ошибки и после этого подписать его. Ведь повестка не означает мобилизацию, а выдается для уточнения данных.

Далее необходимо явиться в ТЦК и СП в указанное время и взять с собой:

  • документы, подтверждающие наличие трех или более несовершеннолетних детей;
  • свидетельство о браке/расторжении брака;
  • справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц (для подтверждения совместного проживания).

"Если отец троих детей уже получал ранее отсрочку, на приеме в ТЦК и СП нужно сообщить о таком обстоятельстве и предоставить вышеприведенные документы. Если же отсрочка предоставляется впервые — лицу будет выдана соответствующая справка", — добавил юрист.

Стоит отметить, что согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на законных основаниях нельзя мобилизовать лиц (женщин и мужчин), на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В то же время, такие лица имеют право быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК. Проходить службу они должны только по месту жительства.

 

Вручение повестки отцу троих детей - как действовать
Вручение повестки. Фото: google.com

Напомним, мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.

Раньше мы писали, в каких случаях повестку можно считать врученной не должным образом и можно ли от нее отказаться.

Также адвокат Ростислав Кравец назвал категорию лиц, которым не следует бояться вручения повестки, поскольку их не могут мобилизовать без согласия.

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