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Якщо батькові трьох дітей вручили повістку: юрист пояснив, як діяти

13 травня 2023 06:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Загальна мобілізація 2023 — як діяти, якщо повістку отримав батько трьох дітей
Вручення повістки батькові трьох дітей. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня. Тож усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку у будь-якому місці. Вручити цей документ можуть і багатодітному батьку.

Помічник адвоката АО "ЮК "АРЕС", член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Владислав Зайцев в коментарі ZN.UA розповів, як діяти багатодітному батьку, якщо йому вручають повістку. 

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Вручення повістки батькові трьох дітей — як діяти 

Не треба панікувати та спішити відмовлятися від повістки. Також не варто сваритися з представниками ТЦК. 

Правознавець радить переконатися, що повістку вам вручає уповноважена особа, перевірити документ на помилки й після цього підписати його. Адже повістка не означає мобілізацію, а видається для уточнення даних. 

Далі необхідно з'явитися у ТЦК та СП у зазначений час і взяти з собою:

  • документи, що підтверджують наявність трьох або більше неповнолітніх дітей;
  • свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу;
  • довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (для підтвердження спільного проживання).

"Якщо батько трьох дітей вже отримував раніше відстрочку, на прийомі у ТЦК та СП потрібно повідомити про таку обставину та надати вищенаведені документи. Якщо ж відстрочка надається вперше — особі буде видана відповідна довідка", — додав юрист.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" на законних підставах не можна мобілізувати осіб (жінок та чоловіків), на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. 

Водночас такі особи мають право бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК. Проходити службу вони повинні лише за місцем прожавання. 

 

Вручення повістки батькові трьох дітей — як діяти
Вручення повістки. Фото: google.com

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину. 

Раніше ми писали, у яких випадках повістку можна вважати врученою не належним чином та чи можна від неї відмовитися. 

Також адвокат Ростислав Кравець назвав категорію осіб, яким не варто боятися вручення повістки, оскільки їх не можуть мобілізувати без згоди.

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