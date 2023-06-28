Выплаты для военнослужащих: кто и сколько будет получать

Бойцы ВСУ перед выполнением боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

С началом полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля этого года это было отменено. Сейчас дополнительные выплаты вернули.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" объяснил, как будут выплачивать военным от 30 до 100 тысяч гривен.

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Выплаты для военнослужащих

Как известно, Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий новую систему доплат для военнослужащих. Речь идет о законопроекте №9243.

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили о выплатах военнослужащим.

Бойцы могут получать во время действия военного положения ежемесячно дополнительное вознаграждение:

выполняющие задания — от 30 000 до 100 000 гривен;

которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира — 20 100 гривен;

срочной военной службы — 6 000 гривен;

курсантам — 2 350 гривен;

инструкторы в воинских частях — от 15 000 до 30 000 гривен;

Бойцы, получившие ранения и признанные ВЛК временно недееспособными или ограниченно дееспособными и не могут быть демобилизованы, получат зарплату на уровне 20100 гривен в месяц.

Кроме того, предусмотрены отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:

всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);

курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

военнослужащим срочной службы — 30 дней (сейчас нет, в мирное время — 10 дней);

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины одобрили закон о выплатах военнослужащим во время действия военного положения. Законопроект №9342 во втором чтении получил поддержку 311 депутатов.