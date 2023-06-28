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Доплати військовим повертаються: хто і скільки отримуватиме

28 червня 2023 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виплати для військовослужбовців: хто і скільки отримуватиме
Бійці ЗСУ перед виконанням бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномаштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого цього року це скасували. Зараз же додаткові виплати повернули.

Заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" пояснив, як виплачуватимуть військовим від 30 до 100 тисяч гривень. 

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Виплати для військовослужбовців

Як відомо, Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає нову систему доплат для військовослужбовців. Йдеться про законопроєкт №9243.

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомили про виплати військовослужбовцям.

Бійці під час дії воєнного стану щомісяця можуть отримувати додаткову винагороду:

  • які виконують завдання — від 30 000 до 100 000 гривень;
  • які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира — 20 100 гривень;
  • строкової військової служби — 6 000 гривень;
  • курсантам — 2 350 гривень;
  • інструктори у військових частинах — від 15 000 до 30 000 гривень;

Бійці, які отримали поранення та визнані ВЛК тимчасово недієздатними чи обмежено дієздатними та не можуть бути демобілізовані, отримуватимуть зарплату на рівні 20100 гривень на місяць.

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

  • всім військовослужбовцям — частина щорічної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів);
  • курсантам — канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30);
  • військовослужбовцям строкової служби — 30 днів (зараз немає, в мирний час — 10 днів);

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України схвалили закон щодо виплат військовослужбовцям під час дії воєнного стану. Законопроєкт №9342 у другому читанні отримав підтримку 311 депутатів.

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