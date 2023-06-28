Доплати для військових повернули — Рада ухвалила закон

Українські військові ЗСУ. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає нову систему доплат для військовослужбовців. Йдеться про законопроєкт №9243.

Про це повідомив представник Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

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Деталі законопроєкту

Таку законодавчу ініціативу запропонували через 2,5 місяці після голосування поправки про доплати у 30 тисяч гривень, які отримував весь силовий блок.

"Парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим", — написав він, додавши, що за документ проголосували 311 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає запровадження щомісячних доплат:

строковикам — у 6 тис. грн;

курсантам — у 2,35 тис. грн.

Згідно із законопроєктом, поранені, які визнані непридатними до несення військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, у перші два місяці отримуватимуть кошти у розмірі, на який мали право за останніми займаними посадами. Із третього місяця і до завершення розпорядження — розмір додаткових виплат становитиме 20,1 тис. грн.

Родичі загиблих унаслідок поранення отримають одноразову виплату у розмірі 100 тис. грн. Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти виплачуватимуть щомісячну додаткову винагороду у 100 тис. грн.

Мінімальні доплати для інструкторів становлять 15 тис. грн.

Документ передбачає збільшення терміну щорічної відпустки строковиків з 10 до 30 днів. Також вони матимуть право переходити на службу за мобілізацією за власним бажанням, а термін безперервної відпустки на лікування може становити щонайбільше чотири місяці.

Передбачається запровадження відпусток для військових на термін до 30 днів щорічних та до 10 днів на випадок сімейних обставин. Курсанти матимуть до 10 днів відпустки взимку та до 20 днів — влітку.

При цьому встановлений мінімальний термін проходження базової військової підготовки — щонайменше один місяць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Також повідомлялося, що в Україні рівень грошового забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України залежить від низки факторів. Зокрема, найбільше платять командирам.