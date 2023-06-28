Доплаты для военных вернули — Рада приняла закон

В Украине заработает новая система доплат для военных: принят закон
Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий новую систему доплат для военнослужащих. Речь идет о законопроекте №9243.
Об этом сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.
Детали законопроекта
Такую законодательную инициативу предложили через 2,5 месяца после голосования поправки о доплатах в 30 тысяч гривен, которые получал весь силовой блок.
"Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным", — написал он, добавив, что за документ проголосовали 311 народных депутатов.
Законопроект предусматривает введение ежемесячных доплат:
- срочникам — в 6 тыс. грн;
- курсантам — в 2,35 тыс. грн.
Согласно законопроекту, раненые, признанные непригодными к несению военной службы и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, в первые два месяца будут получать средства в размере, на который имели право по последним занимаемым должностям. С третьего месяца и до завершения распоряжения размер дополнительных выплат составит 20,1 тыс. грн.
Родственники погибших в результате ранения получат одноразовую выплату в размере 100 тыс. грн. Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести будут выплачивать ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.
Минимальные доплаты для инструкторов составляют 15 тысяч гривен.
Документ предусматривает увеличение срока ежегодного отпуска срочников с 10 до 30 дней. Также они будут иметь право переходить на службу по мобилизации по собственному желанию, а срок непрерывного отпуска на лечение может составлять не более четырех месяцев.
Предусматривается введение отпусков для военных на срок до 30 ежегодных дней и до 10 дней на случай семейных обстоятельств. Курсанты будут иметь до 10 дней отпуска зимой и до 20 дней летом.
При этом установлен минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.
Также сообщалось, что в Украине уровень денежного довольствия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше платят командирам.