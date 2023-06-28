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В Украине заработает новая система доплат для военных: принят закон

28 июня 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты для военных вернули — Рада приняла закон
Украинские военные ВСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий новую систему доплат для военнослужащих. Речь идет о законопроекте №9243.

Об этом сообщил представитель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

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Детали законопроекта

Такую законодательную инициативу предложили через 2,5 месяца после голосования поправки о доплатах в 30 тысяч гривен, которые получал весь силовой блок.

"Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным", — написал он, добавив, что за документ проголосовали 311 народных депутатов.

Законопроект предусматривает введение ежемесячных доплат:

  • срочникам — в 6 тыс. грн;
  • курсантам — в 2,35 тыс. грн.

Согласно законопроекту, раненые, признанные непригодными к несению военной службы и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, в первые два месяца будут получать средства в размере, на который имели право по последним занимаемым должностям. С третьего месяца и до завершения распоряжения размер дополнительных выплат составит 20,1 тыс. грн.

Родственники погибших в результате ранения получат одноразовую выплату в размере 100 тыс. грн. Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести будут выплачивать ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн.

Минимальные доплаты для инструкторов составляют 15 тысяч гривен.

Документ предусматривает увеличение срока ежегодного отпуска срочников с 10 до 30 дней. Также они будут иметь право переходить на службу по мобилизации по собственному желанию, а срок непрерывного отпуска на лечение может составлять не более четырех месяцев.

Предусматривается введение отпусков для военных на срок до 30 ежегодных дней и до 10 дней на случай семейных обстоятельств. Курсанты будут иметь до 10 дней отпуска зимой и до 20 дней летом.

При этом установлен минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Также сообщалось, что в Украине уровень денежного довольствия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины зависит от ряда факторов. В частности, больше платят командирам.

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