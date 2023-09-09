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Могут ли призывать в армию, если жена имеет инвалидность 3 группы: объяснение юриста

9 сентября 2023 20:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Могут ли призывать в армию, если жена имеет инвалидность 3 группы: объяснение юриста
Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: АрмияINFORM
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Один из вопросов, который беспокоит украинцев во время мобилизации, могут ли призвать мужа, если жена имеет инвалидность третьей группы.

Об этом рассказал адвокат Василий Масюк, пишут "Факты".

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По его словам, вопросов о наличии инвалидности третьей группы много, ведь в законе нет информации по этому определению.

Однако в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) говорится, что во время мобилизации военнообязанные, у которых есть жена среди лиц с инвалидностью или родителей с инвалидностью первой или второй группы, имеют право на освобождение от призыва.

"Таким образом, в отношении жен группа инвалидности не конкретизирована. А значит, вы имеете право по меньшей мере на отсрочку", — добавил он.

Как оформить отсрочку

Если мужчина получил повестку, ему необходимо собрать все нужные документы. Следует написать заявление на отсрочку и подготовить копию свидетельства о браке, копию документов, подтверждающих инвалидность супруги.

Кроме того, у военнообязанного есть возможность оформить опеку и попечительство над лицом с инвалидностью третьей группы. В заявлении следует ссылаться на абз.11 ч.1 ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, новые изменения в законодательстве Украины предполагают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.

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