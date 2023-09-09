Чи можуть призвати до армії, якщо дружина має інвалідність 3 групи: пояснення юриста

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: АрміяINFORM

В Україні через повномасштабне вторгнення РФ продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Одне з питань, яке турбує українців під час мобілізації, чи можуть призвати чоловіка, якщо дружина має інвалідність третьої групи.

Про це розповів адвокат Василь Масюк, пишуть "Факти".

Читайте також:

Що каже закон

За його словами, питань щодо наявності інвалідності третьої групи є багато, адже в законі немає інформації щодо цього визначення.

Проте у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23) йдеться про те, що під час мобілізації військовозобов'язані, в яких є дружина серед осіб з інвалідністю або батьки з інвалідністю першої чи другої групи, мають право на звільнення від призову.

"Таким чином, щодо дружин група інвалідності не конкретизована. А отже, ви маєте право щонайменше на відстрочку", — додав він.

Як оформити відстрочку

Якщо чоловік отримав повістку, то йому необхідно зібрати всі потрібні документи. Варто написати заяву на відстрочку та підготувати копію свідоцтва про шлюб, копію документів, що підтверджують інвалідність дружини.

Крім того, у військовозобов'язаного є можливість оформити опіку та піклування над особою з інвалідністю третьої групи. У заяві потрібно посилатися на абз.11 ч.1 ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.