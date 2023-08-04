Могут ли мобилизовать украинцев во время обновления данных в ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования обновляет данные. Скриншот из Youtube

В Украине из-за войны, которая длится уже 18-й месяц, введено военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным украинцам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

Но могут ли мужчины мобилизовать прямо во время обновления данных? На этот вопрос ответил руководитель Полтавского областного территориального центра комплектования полковник Михаил Холодов в интервью "Зміст".

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Руководитель ПОТЦК и СП Михаил Холодов. Фото: Сайт Полтавской ОВА

Так, украинцам следует знать, что мобилизация — это целый комплекс мероприятий, включающий разные этапы.

Когда военнообязанное лицо приходит по повестке в ТЦК, прежде всего оно предоставляет работнику территориального центра свои личные данные (семейное положение, состав семьи, место работы и т.п.) или уведомляет, какие данные изменились.

Также при наличии отсрочки или бронирования мужчина должен предоставить соответствующие документы.

"Если вы военнообязанный человек, не имеющий права на отсрочку, вас направят на военно-врачебную комиссию. Уже там определят вашу пригодность к военной службе", — отметил Холодов.

Далее после прохождения медицинского осмотра военно-врачебная комиссия издает свой вывод о пригодности человека к военной службе. Именно от вывода ВВК зависит, получит ли человек мобилизационное распоряжение (вручение этого документа считается началом мобилизации), или из-за состояния своего здоровья он не может служить в ВСУ.

Таким образом, мобилизовать человека во время обновления данных не могут и не имеют права.

"Только после ВВК становится понятно, что человека можно призвать. Сплетни о "призывают всех" не могут быть реальностью, ведь отбор в армию зависит от решения ВВК", — подчеркнул руководитель ПОТЦК и СП.

Раньше мы рассказывали, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, как украинцам следует правильно реагировать, если сотрудники ТЦК и СП требуют предъявить военный билет, и имеют ли они на это право.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.