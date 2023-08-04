Чи можуть мобілізувати українців під час оновлення даних в ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування оновлює дані. Скріншот з Youtube

Через війну в Україні, яка триває вже 18-й місяць, введений воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним українцям віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

Та чи можуть чоловіків мобілізувати прямо під час оновлення даних? На це питання відповів керівник Полтавського обласного територіального центру комплектування полковник Михайло Холодов в інтерв'ю виданню "Зміст".

Читайте також:

Керівник ПОТЦК та СП Михайло Холодов. Фото: Сайт Полтавської ОВА

Так, українцям слід знати, що мобілізація — це цілий комплекс заходів, який включає різні етапи.

Коли військовозобов'язана особа приходить за повісткою до ТЦК, перш за все вона надає працівнику територіального центру свої особисті дані (сімейний стан, склад родини, місце роботи тощо) або сповіщає, які дані змінилися.

Також при наявності відстрочки або бронювання, чоловік має надати відповідні документи.

"Якщо ви військовозобов’язана людина, яка не має права на відстрочку — вас направлять на військово-лікарську комісію. Уже там визначать вашу придатність до військової служби", — зазначив Холодов.

Далі після проходження медичного огляду військово-лікарська комісія видає свій висновок про придатність людини до військової служби. Саме від висновку ВЛК залежить чи отримає людина мобілізаційне розпорядження (вручення цього документу вважається початком мобілізації), чи через стан свого здоров'я вона не може служити в ЗСУ.

Таким чином мобілізувати людини під час оновлення даних не можуть та не мають права.

"Тільки після ВЛК стає зрозуміло, що людину можна призвати. Плітки про "призивають усіх" не можуть бути реальністю, адже відбір до війська залежить від рішення ВЛК", — підкреслив керівник ПОТЦК та СП.

Раніше ми розповідали, як діяти після вручення повістки та що брати із собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, як українцям слід правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК та СП вимагають пред'явити військовий квиток, та чи мають вони на це право.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.