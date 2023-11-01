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Могут ли мобилизовать в ВСУ мужчину, который ухаживает за лицом с инвалидностью

1 ноября 2023 02:53
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Дмитрий Струк
Редактор
Заберут ли в ВСУ мужчину, который ухаживает за лицом с инвалидностью
Мужчина ухаживает за больным отцом. Фото: freepik.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Всеобщая мобилизация продолжается, поэтому украинских военнообязанных мужчин продолжают призывать на военную службу. Вместе с тем законодательством определен перечень лиц, не подлежащих призыву даже во время особого правового режима.

Могут ли принудительно мобилизовать в ряды ВСУ лицо, ухаживающее за человеком с инвалидностью, и что делать, если пришла повестка, рассказали эксперты в комментарии Факты ICTV.

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Возможна ли мобилизация мужчин, ухаживающих за лицом с инвалидностью

Как отмечает адвокат ОО "Подольская правовая лига" Анастасия Площинская, ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеет список лиц, не подлежащих призыву на военную службу при общей мобилизации. В этот перечень в частности входят:

  • лица, являющиеся опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • лица, на попечении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
  • лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Таким образом, военнообязанные лица, осуществляющие уход за лицом с инвалидностью I или II группы, не могут быть мобилизованы даже в период общей мобилизации и военного положения.

 

Возможна мобилизация мужчин, ухаживающих за лицом с инвалидностью
Уход за недееспособным пожилым лицом. Фото: google.com

Что делать, если вручили повестку

По словам адвоката Екатерины Анищенко, не стоит игнорировать повестку, лучше прийти в ТЦК и СП в указанные дату и время.

С собой, кроме военного билета и повестки, обязательно следует взять документы, подтверждающие отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью, а также заявление о предоставлении отсрочки.

Такое заявление следует написать в двух экземплярах:

  • один (с приложениями к нему сдаем в канцелярию ТЦК);
  • второй (это ваш образец) — получаем отметку лица, работника ТЦК, о получении заявления от вас.

"Если у вас отказываются принять заявление, вы должны в тот же день направить его Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения на адрес ТЦК", — добавляет Анищенко.

После явки в ТЦК с целью уточнения учетных данных вам выдадут направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Только после прохождения ВВК будет рассмотрено предоставление вам отсрочки от призыва. Если вы заранее совершили все необходимые действия (направили заявление и соответствующие документы), вопросов не возникнет", — заключает правовед.

 

Заберут ли в ВСУ мужчину, который ухаживает за лицом с инвалидностью
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Список документов, которые могут подтвердить отсрочку от мобилизации из-за постоянного ухода за лицом с инвалидностью:

  • справка (ее нотариально удостоверенная копия) МСЭК о наличии группы инвалидности у лица;
  • документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи с лицом, за которым осуществляется уход: свидетельство о рождении, свидетельство о браке;
  • документ, подтверждающий общее место жительства. Например, Акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), или документ (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу (для опекунов).

Ранее мы сообщали, кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы писали, будут ли мобилизовать многодетных родителей в 2023 году.

Также мы рассказывали, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.

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