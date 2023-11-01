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Чи можуть мобілізувати до ЗСУ чоловіка, який доглядає за особою з інвалідністю

1 листопада 2023 02:53
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Дмитро Струк
Редактор
Чи заберуть до ЗСУ чоловіка, який доглядає за особою з інвалідністю
Чоловік доглядає за хворим батьком. Фото: freepik.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Загальна мобілізація триває, тож українських військовозобов'язаних чоловіків продовжують призивати на військову службу. Разом із тим, законодавством визначено перелік осіб, які не підлягають призову навіть під час особливого правового режиму. 

Чи можуть примусово мобілізувати до лав ЗСУ особу, яка доглядає за людиною з інвалідністю, та що робити, якщо прийшла повістка, розповіли експерти в коментарі Факти ICTV.

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Чи можлива мобілізація чоловіків, які доглядають за особою з інвалідністю

Як зазначає адвокатка ГО "Подільська правова ліга" Анастасія Площинська, ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації. До цього переліку зокрема входять: 

  • особи, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю віком до 18 років;
  • особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
  • особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Таким чином військовозобов'язані особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I чи II групи, не можуть бути мобілізовані навіть в період загальної мобілізації та воєнного стану.

 

Чи можлива мобілізація чоловіків, які доглядають за особою з інвалідністю
Догляд за недієздатною особою похилого віку. Фото: google.com

Що робити, якщо вручили повістку

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, не варто ігнорувати повістку, краще прийти до ТЦК та СП у зазначені дату і час.

З собою, окрім військового квитка та повістки, обов'язково слід взяти документи, які підтверджують відстрочку через догляд за особою з інвалідністю, а також заяву про надання відстрочки.

Таку заяву варто написати у двох екземплярах:

  • один (з додатками до нього здаємо в канцелярію ТЦК);
  • другий (це ваш зразок) — отримуємо відмітку особи, працівника ТЦК, про отримання заяви від вас.

"Якщо у вас відмовляються прийняти заяву, ви повинні в той же день направити її Укрпоштою цінним листом з описанням вкладення на адресу ТЦК", — додає Аніщенко.

Після явки до ТЦК з метою уточнення облікових даних вам видадуть направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Лише після проходження ВЛК буде розглянуто надання вам відстрочки від призову. Якщо ви заздалегідь зробили всі необхідні дії (направили заяву та відповідні документи), питань не виникне", — підсумовує правознавиця.

 

Чи заберуть до ЗСУ чоловіка, який доглядає за особою з інвалідністю
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Список документів, які можуть підтвердити відстрочку від мобілізації через постійний догляд за особою з інвалідністю: 

  • довідка (її нотаріально посвідчена копія) МСЕК про наявність групи інвалідності в особи;
  • документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки з особою, за якою здійснюється догляд: свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження;
  • документ, що підтверджує спільне місце проживання. Наприклад, Акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документ (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд (для опікунів).

Раніше ми повідомляли, хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами.

Нагадаємо, ми писали, чи мобілізуватимуть багатодітних батьків 2023 року.

Також ми розповідали, на скільки можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

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