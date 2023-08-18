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Австрийский телеканал признал, что распространял фейки о мобилизации в ряды ВСУ

18 августа 2023 02:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Австрийский телеканал признал, что распространял фейки о мобилизации в ряды ВСУ
Призыв военной службы в Украине. Фото: МОТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Австрийский общественный вещатель ORF признал, что в сюжете о мобилизации в Украине были использованы "не соответствующие содержанию" видеоматериалы. Медийщики признали свою ошибку.

Об этом главный телевещатель Австрии сообщил в соцсети X.

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Телеканал ORF распространял фейки о мобилизации в Украине

"Проведенное ORF дальнейшее изучение и еще одна проверка показали, что упомянутые видеоматериалы из Украины не соответствуют содержанию, переданному в Zeit im Bild от 16 августа, о чем ORF глубоко сожалеет", — говорится в сообщении.

Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в "Zeit im Bild" и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".

При этом еще в четверг, реагируя на критику использования недостоверных видео о мобилизации в Украине, в ORF не признавали ошибку, отвергая какие-либо обвинения в распространении российской пропаганды.

Как сообщала газета Der Standard, в ORF заявили, что использованные в сюжете видеоматериалы о якобы принудительной мобилизации в Украине "были получены из надежного источника, заслуживающего доверия". При этом на телеканале добавили, что "дополнительные исследования пока не оставили никаких сомнений в подлинности изображений или содержания" .

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продолжении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.

Напомним, с февраля 2023 года на территории Одесской области более 3 тысяч работников забронировали на случай мобилизации. Власти определили более 180 предприятий, имеющих критическое значение для общины области.

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