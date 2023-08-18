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Австрійський телеканал визнав, що поширював фейки про мобілізацію до лав ЗСУ

18 серпня 2023 02:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Австрійський телеканал визнав, що поширював фейки про мобілізацію до лав ЗСУ
Призов на військову службу в Україні. Фото: МОТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Австрійський суспільний мовник ORF визнав, що у сюжеті про мобілізацію в Україні були використані відеоматеріали, які "не відповідають змісту". Медійники визнали свою помилку.

Про це головний телемовник Австрії повідомив у соцмережі X.

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Телеканал ORF поширював фейки про мобілізацію в Україні

"Проведене ORF подальше вивчення та ще одна перевірка показали, що згадані відеоматеріали з України не відповідають змісту, переданому в "Zeit im Bild" від 16 серпня, про що ORF глибоко шкодує", — йдеться у повідомленні.

Телеканал визнав, що помилки треба виправляти: "ORF зробить це в "Zeit im Bild" і, звичайно, виправить матеріал з відеоматеріалами про Україну".

При цьому ще в четвер, реагуючи на критику щодо використання недостовірних відео про мобілізацію в Україні, в ORF не визнавали помилку, відкидаючи будь-які звинувачення у поширенні російської пропаганди.

Як повідомляла газета Der Standard, в ORF заявили, що використані у сюжеті відеоматеріали про начебто примусову мобілізацію в Україні "були отримані з надійного джерела, яке заслуговує на довіру". При цьому на телеканалі додали, що "додаткові дослідження наразі не залишили жодних сумнівів в автентичності зображень або змісту ".

Раніше ми розповідали, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Нагадуємо, з лютого 2023 року на території Одеської області понад 3 тисячі працівників забронювали на випадок мобілізації. Влада визначила понад 180 підприємств, які мають критичне значення для громади області.

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