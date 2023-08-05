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Арахамия рассказал, кому из военных придется подать декларацию

5 августа 2023 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кому из военных придется подать декларацию: рассказал Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Telegram Давида Арахамии
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Все военные, которые находятся в тылу, должны будут подавать декларацию на имущественное положение. Те, кто на передовой, обязаны это сделать по возвращении.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Декларации военных

По словам Арахамии, на сегодняшний день в Украине около 800 тысяч государственных служащих, которые должны подавать электронные декларации. Среди них можно выделить две группы: первые под предлогом войны не хотят сообщать о своем имущественном положении, а также вторые, которые действительно имеют объективные замечания.

"Есть важные моменты относительно подачи деклараций военными. Например, сотрудники ТЦК вроде бы военные, но представителей военкоматов после одесского кейса и скандалов во многих областях нужно проверять. Фактически представители Территориальных центров комплектования прячутся за широкими спинами находящихся на фронте военных и не хотят подавать декларации. Поэтому мы пытаемся выписать нормы так, чтобы военные в тылу декларировались все без исключения, а те, кто на передовой, обязаны будут подать декларации по возвращении. Думаю, это будет честным компромиссом", — говорит Арахамия.

И добавляет, что соответствующие декларации придется подавать за 2021 и 2022 годы. До 15 сентября должны принять законопроект о возобновлении декларирования для должностных лиц.

Родственники декларантов

Как отмечает Арахамия, существует еще один проблемный вопрос. Он, в частности, касается информации о местонахождении членов семей военных за границей.

"Это вопрос безопасности членов семей лиц, которые должны подавать декларацию. И я считаю, что здесь уместно будет просто указать страну проживания без конкретного адреса, но после окончания действия военного положения сразу же внести дополнительные данные в декларацию", — говорит Арахамия.

Напомним, в Украине военные могут получать дополнительные выплаты. И это может быть не только при выполнении боевых задач и участии в боевых действиях на фронте. Речь идет, прежде всего, о заслугах перед государством. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

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