Кому из военных придется подать декларацию: рассказал Арахамия

Арахамия рассказал, кому из военных придется подать декларацию
Все военные, которые находятся в тылу, должны будут подавать декларацию на имущественное положение. Те, кто на передовой, обязаны это сделать по возвращении.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Декларации военных
По словам Арахамии, на сегодняшний день в Украине около 800 тысяч государственных служащих, которые должны подавать электронные декларации. Среди них можно выделить две группы: первые под предлогом войны не хотят сообщать о своем имущественном положении, а также вторые, которые действительно имеют объективные замечания.
"Есть важные моменты относительно подачи деклараций военными. Например, сотрудники ТЦК вроде бы военные, но представителей военкоматов после одесского кейса и скандалов во многих областях нужно проверять. Фактически представители Территориальных центров комплектования прячутся за широкими спинами находящихся на фронте военных и не хотят подавать декларации. Поэтому мы пытаемся выписать нормы так, чтобы военные в тылу декларировались все без исключения, а те, кто на передовой, обязаны будут подать декларации по возвращении. Думаю, это будет честным компромиссом", — говорит Арахамия.
И добавляет, что соответствующие декларации придется подавать за 2021 и 2022 годы. До 15 сентября должны принять законопроект о возобновлении декларирования для должностных лиц.
Родственники декларантов
Как отмечает Арахамия, существует еще один проблемный вопрос. Он, в частности, касается информации о местонахождении членов семей военных за границей.
"Это вопрос безопасности членов семей лиц, которые должны подавать декларацию. И я считаю, что здесь уместно будет просто указать страну проживания без конкретного адреса, но после окончания действия военного положения сразу же внести дополнительные данные в декларацию", — говорит Арахамия.
Напомним, в Украине военные могут получать дополнительные выплаты. И это может быть не только при выполнении боевых задач и участии в боевых действиях на фронте. Речь идет, прежде всего, о заслугах перед государством. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.