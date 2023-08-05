Кому з військових доведеться подати декларацію: розповів Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Telegram Давида Арахамії

Усі військові, які перебувають в тилу, повинні будуть подавати декларацію про майновий стан. Ті, хто на передовій, зобов'язані це зробити після повернення.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Декларації військових

За словами Арахамії, на сьогоднішній в Україні є близько 800 тисяч державних службовців, які повинні подавати електронні декларації. Серед них можна виділити дві групи: перші під приводом війни не хочуть повідомляти про свій майновий стан, а також другі, які дійсно мають об’єктивні зауваження.

"Є важливі моменти щодо подачі декларацій військовими. Наприклад, співробітники ТЦК начебто військові, але представників військкоматів після одеського кейсу та скандалів у багатьох областях треба перевіряти. Фактично представники Територіальних центрів комплектування ховаються за широкими спинами військових, які перебувають на фронті, і не хочуть подавати декларації. Тому ми намагаємося виписати норми так, щоби військові в тилу декларувалися всі без винятку, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення. Думаю, це буде чесним компромісом", — каже Арахамія.

І додає, що відповідні декларації доведеться подавати за 2021 і 2022 роки. До 15 вересня повинні ухвалити законопроєкт щодо відновлення декларування для посадовців.

Родичі декларантів

Як зазначає Арахамія, існує ще одне проблемне питання. Воно, зокрема, стосується інформації про місцезнаходження членів родин військових за кордоном.

"Це питання безпеки членів сімей осіб, які повинні подавати декларацію. І я вважаю, що тут доречно буде просто вказати країну проживання без конкретної адреси, але після закінчення дії воєнного стану відразу ж внести додаткові дані в декларацію", — каже Арахамія.

Нагадаємо, в Україні військові можуть отримувати додаткові виплати. І це може бути не лише за виконання бойових завдань та участь у бойових діях на фронті. Йдеться насамперед про заслуги перед державою. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.