У серпні для українських військових змінять виплати: на які суми розраховувати

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Українці та українки вступають до лав ЗСУ, щоб захистити країну від ворога. Від держави бійці отримують певні фінансові виплати, розмір яких залежить від різних факторів.

Про це "Фактам" розповіла юристка Анастасія Сілецька.

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Виплати військовим

Юристка Анастасія Сілецька зауважила, що з 19.07.2022 набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 01.07.2022 р. №2352.

Ці зміни торкнуться, зокрема:

працівників, покликаних на термінову військову службу;

військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період;

прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладання нового контракту на проходження служби під час дії особливого періоду строком до закінчення або до дня фактичного звільнення.

"Виняток стосується добровольців із територіальної оборони. Для них ці правила поки не діють", — додає Анастасія Сілецька.

Виплати військовим:

від 20 до 100 тисяч гривень — можуть отримувати військові за вислугу років. Точна сума визначається відповідно до стажу, звання і заслуг перед Батьківщиною;

від 15 до 30 тисяч гривень — винагорода для керівного складу та інструкторів;

6000 гривень — надбавка строковикам;

2350 гривень — доплата для курсантів вишів, за умови, що до зарахування на навчання учень не проходив військову службу.

100 тис. грн. — можуть претендувати ті захисники, які беруть участь у активних бойових діях.

50 тис. грн. додатково можуть отримати військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління.

30 тисяч гривень виплачують невеликій категорії військовослужбовців.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня чинні нові правила мобілізації, згідно з якими не підлягатимуть мобілізації певні категорії чоловіків, зокрема через хвороби.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.