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В августе для украинских военных изменят выплаты: на какие суммы рассчитывать

4 августа 2023 01:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В августе для украинских военных изменят выплаты: на какие суммы рассчитывать
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. Украинцы и украинки вступают в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от врага. От государства бойцы получают определенные финансовые выплаты, размер которых зависит от разных факторов.

Об этом "Фактам" рассказала юрист Анастасия Силецка.

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Выплаты военным

Юрист Анастасия Силецка отметила, что с 19.07.2022 вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений" от 01.07.2022 г. №2352.

Эти изменения коснутся, в частности:

  • работников, призванных на срочную военную службу;
  • военную службу по призыву лиц офицерского состава;
  • военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
  • принятых на военную службу по контракту, в частности, путем заключения нового контракта на прохождение службы во время действия особого периода сроком до окончания или до дня фактического увольнения.

"Исключение касается добровольцев из территориальной обороны. Для них эти правила пока не действуют", — добавляет Анастасия Силецка.

Выплаты военным:

  • от 20 до 100 тысяч гривен могут получать военные за выслугу лет. Точная сумма определяется в соответствии со стажем, званием и заслугами перед Родиной;
  • от 15 до 30 тысяч гривен — вознаграждение для руководящего состава и инструкторов;
  • 6000 гривен — надбавка срочникам;
  • 2350 гривен — доплата для курсантов вузов, при условии, что до зачисления на обучение ученик не проходил военную службу.
  • 100 тыс. грн. — могут претендовать защитники, которые участвуют в активных боевых действиях.
  • 50 тыс. грн. дополнительно могут получить военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления.
  • 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих.

Напомним, в Украине с 1 августа действуют новые правила мобилизации, согласно которым не будут подлежать мобилизации определенные категории мужчин, в частности из-за болезней.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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