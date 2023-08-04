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Українські військові можуть розраховувати на додаткові виплати: за що можуть отримати

4 серпня 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські військові можуть розраховувати на додаткові виплати: за що можуть отримати
Бойова відзнака військового України. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні військові можуть отримувати додаткові виплати. І це може бути не лише  за виконання бойових завдань та участь у бойових діях на фронті. Йдеться насамперед про заслуги перед державою. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Новини.LIVE розбиралися, на яку суму додатково можуть розраховувати військові ЗСУ.

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Виплати за заслуги перед державою

"Цей Закон спрямований на створення належних умов для життєзабезпечення деяких категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом встановлення їм щомісячної грошової виплати", — йдеться в документі.

Отже, для тих військових, які з 2014 року отримали нагороди різних ступенів, передбачені додаткові виплати. Серед них:

  • особи, яким надань звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
  • лицарі ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)
  • кавалери ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери)
  • особи, нагороджені орденом "княгині Ольги" трьох ступенів
  • члени сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).

Розміри доплат

Сума додаткових виплат залежить від отриманої нагороди.

  • 6 700 гривень — кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери) та особам, нагородженим орденом "княгині Ольги" трьох ступенів
  • 13 400 гривень — лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)
  • 20 100 гривень — особам, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Нагадаємо, до Дня Незалежності українці можуть розраховувати на  певні фінансові виплати. Йдеться про суми  від 450 до 3100 грн.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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