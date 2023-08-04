Українські військові можуть розраховувати на додаткові виплати: за що можуть отримати

Бойова відзнака військового України. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні військові можуть отримувати додаткові виплати. І це може бути не лише за виконання бойових завдань та участь у бойових діях на фронті. Йдеться насамперед про заслуги перед державою. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

Новини.LIVE розбиралися, на яку суму додатково можуть розраховувати військові ЗСУ.

Читайте також:

Виплати за заслуги перед державою

"Цей Закон спрямований на створення належних умов для життєзабезпечення деяких категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом встановлення їм щомісячної грошової виплати", — йдеться в документі.

Отже, для тих військових, які з 2014 року отримали нагороди різних ступенів, передбачені додаткові виплати. Серед них:

особи, яким надань звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

лицарі ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)

кавалери ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери)

особи, нагороджені орденом "княгині Ольги" трьох ступенів

члени сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).

Розміри доплат

Сума додаткових виплат залежить від отриманої нагороди.

6 700 гривень — кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери) та особам, нагородженим орденом "княгині Ольги" трьох ступенів

— кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні два кавалери) та особам, нагородженим орденом "княгині Ольги" трьох ступенів 13 400 гривень — лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі)

— лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) 20 100 гривень — особам, яким надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Нагадаємо, до Дня Незалежності українці можуть розраховувати на певні фінансові виплати. Йдеться про суми від 450 до 3100 грн.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.