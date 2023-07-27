Виплати до Дня Незалежності: хто може розраховувати

Українські банкноти номіналом у 100 грн. Фото: Google

До Дня Незалежності українці можуть розраховувати на певні фінансові виплати. Йдеться про суми від 450 до 3100 грн.

Про це зазначається у постанові Кабінету Міністрів від 21 липня, яка передбачає виплату разової грошової допомоги окремим категоріям українців.

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Хто може розраховувати на допомогу

Повідомляється, що на допомогу до Дня Незалежності можуть розраховувати:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання: мінімум — 2 700 грн.

учасники бойових дій, учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в'язні концтаборів: 1 000 гривень.

особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною: 3 100 грн.

члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України: 1 000 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

І групи — 3 100 грн;

ІІ групи — 2 900 грн;

ІІІ групи — 2 700 грн.

Нагадаємо, держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.

У рамках закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", родини мають право на фінансову допомогу під час народження малюка та протягом наступних трьох років народження.

У 2023 році розмір допомоги становить 41,2 тис. грн. Суму нараховують кількома траншами. Одразу після народження виплата становить 10,32 тис. грн, надалі (протягом 36 місяців) по 860 грн.