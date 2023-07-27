Виплати до Дня Незалежності: хто може розраховувати
До Дня Незалежності українці можуть розраховувати на певні фінансові виплати. Йдеться про суми від 450 до 3100 грн.
Про це зазначається у постанові Кабінету Міністрів від 21 липня, яка передбачає виплату разової грошової допомоги окремим категоріям українців.
Хто може розраховувати на допомогу
Повідомляється, що на допомогу до Дня Незалежності можуть розраховувати:
- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання: мінімум — 2 700 грн.
- учасники бойових дій, учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в'язні концтаборів: 1 000 гривень.
- особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною: 3 100 грн.
- члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України: 1 000 грн.
Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:
- І групи — 3 100 грн;
- ІІ групи — 2 900 грн;
- ІІІ групи — 2 700 грн.
Нагадаємо, держава продовжує надавати одну з довоєнних соціальних виплат. Йдеться про допомогу під час народження малюка.
У рамках закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", родини мають право на фінансову допомогу під час народження малюка та протягом наступних трьох років народження.
У 2023 році розмір допомоги становить 41,2 тис. грн. Суму нараховують кількома траншами. Одразу після народження виплата становить 10,32 тис. грн, надалі (протягом 36 місяців) по 860 грн.