Выплаты ко Дню Независимости: кто может рассчитывать
Ко Дню Независимости украинцы могут рассчитывать на определенные финансовые выплаты. Речь идет о суммах от 450 до 3100 грн.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 21 июля, которое предусматривает выплату разовой денежной помощи и отдельным категориям украинцев.
Кто может рассчитывать на помощь
Сообщается, что на помощь ко Дню Независимости могут рассчитывать:
- лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключены концлагеря, гетто и другие места принудительного содержания: минимум — 2 700 грн.
- участники боевых действий, участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), заключенные концлагеря: 1 000 гривен.
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной: 3 100 грн.
- члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины: 1 000 грн.
Лица с инвалидностью в результате войны получат:
- І группы — 3 100 грн;
- ІІ группы — 2 900 грн;
- ІІІ группы — 2 700 грн.
Напомним, государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.
В рамках закона "О государственной помощи семьям с детьми", семьи имеют право на финансовую помощь во время рождения малыша и в течение следующих трех лет рождения.
В 2023 году размер пособия составляет 41,2 тыс. грн. Сумму насчитывают несколькими траншами. Сразу после рождения выплата составляет 10,32 тыс. грн, в дальнейшем (в течение 36 месяцев) по 860 грн.