Выплаты ко Дню Независимости: кто может рассчитывать

Украинские банкноты номиналом в 100 грн. Фото: Google

Ко Дню Независимости украинцы могут рассчитывать на определенные финансовые выплаты. Речь идет о суммах от 450 до 3100 грн.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 21 июля, которое предусматривает выплату разовой денежной помощи и отдельным категориям украинцев.

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Кто может рассчитывать на помощь

Сообщается, что на помощь ко Дню Независимости могут рассчитывать:

лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключены концлагеря, гетто и другие места принудительного содержания: минимум — 2 700 грн.

участники боевых действий, участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), заключенные концлагеря: 1 000 гривен.

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной: 3 100 грн.

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины: 1 000 грн.

Лица с инвалидностью в результате войны получат:

І группы — 3 100 грн;

ІІ группы — 2 900 грн;

ІІІ группы — 2 700 грн.

Напомним, государство продолжает предоставлять одну из довоенных социальных выплат. Речь идет о помощи во время рождения малыша.

В рамках закона "О государственной помощи семьям с детьми", семьи имеют право на финансовую помощь во время рождения малыша и в течение следующих трех лет рождения.

В 2023 году размер пособия составляет 41,2 тыс. грн. Сумму насчитывают несколькими траншами. Сразу после рождения выплата составляет 10,32 тыс. грн, в дальнейшем (в течение 36 месяцев) по 860 грн.