Украинские военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты: за что могут получить
В Украине военные могут получать дополнительные выплаты. И это может быть не только за выполнение боевых задач и участие в боевых действиях на фронте. Речь идет, прежде всего, о заслугах перед государством. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.
Новини.LIVE разбирались, на какую сумму дополнительно могут рассчитывать военные ВСУ.
Выплаты за заслуги перед государством
"Этот Закон направлен на создание надлежащих условий для жизнеобеспечения некоторых категорий граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, путем установления им ежемесячной денежной выплаты", — говорится в документе.
Следовательно, для тех военных, которые с 2014 года получили награды разных степеней, предусмотрены дополнительные выплаты. Среди них:
- лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
- рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);
- кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера);
- лица, награжденные орденом "княгини Ольги" трех степеней;
- члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).
Размеры доплат
Сумма дополнительных выплат зависит от получаемой награды.
- 6 700 гривен — кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней;
- 13 400 гривен — рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);
- 20 100 гривен — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Напомним, ко Дню Независимости украинцы могут рассчитывать на определенные финансовые выплаты. Речь идет о суммах от 450 до 3100 грн.
Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.