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Украинские военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты: за что могут получить

4 августа 2023 01:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты: за что могут получить
Боевое отличие военного Украины. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине военные могут получать дополнительные выплаты. И это может быть не только за выполнение боевых задач и участие в боевых действиях на фронте. Речь идет, прежде всего, о заслугах перед государством. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Новини.LIVE разбирались, на какую сумму дополнительно могут рассчитывать военные ВСУ.

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Выплаты за заслуги перед государством

"Этот Закон направлен на создание надлежащих условий для жизнеобеспечения некоторых категорий граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, путем установления им ежемесячной денежной выплаты", — говорится в документе.

Следовательно, для тех военных, которые с 2014 года получили награды разных степеней, предусмотрены дополнительные выплаты. Среди них:

  • лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
  • рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);
  • кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера);
  • лица, награжденные орденом "княгини Ольги" трех степеней;
  • члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

Размеры доплат

Сумма дополнительных выплат зависит от получаемой награды.

  • 6 700 гривен — кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней;
  • 13 400 гривен — рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);
  • 20 100 гривен — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Напомним, ко Дню Независимости украинцы могут рассчитывать на определенные финансовые выплаты. Речь идет о суммах от 450 до 3100 грн.

Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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