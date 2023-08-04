Украинские военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты: за что могут получить

Боевое отличие военного Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине военные могут получать дополнительные выплаты. И это может быть не только за выполнение боевых задач и участие в боевых действиях на фронте. Речь идет, прежде всего, о заслугах перед государством. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

Новини.LIVE разбирались, на какую сумму дополнительно могут рассчитывать военные ВСУ.

Читайте также:

Выплаты за заслуги перед государством

"Этот Закон направлен на создание надлежащих условий для жизнеобеспечения некоторых категорий граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, и членов семей погибших (умерших) граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, путем установления им ежемесячной денежной выплаты", — говорится в документе.

Следовательно, для тех военных, которые с 2014 года получили награды разных степеней, предусмотрены дополнительные выплаты. Среди них:

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);

кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера);

лица, награжденные орденом "княгини Ольги" трех степеней;

члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

Размеры доплат

Сумма дополнительных выплат зависит от получаемой награды.

6 700 гривен — кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней;

— кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней; 13 400 гривен — рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари);

— рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари); 20 100 гривен — лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Напомним, ко Дню Независимости украинцы могут рассчитывать на определенные финансовые выплаты. Речь идет о суммах от 450 до 3100 грн.

Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.