Кто может получить отсрочку от мобилизации

Украинские военные. Фото: google

Вопрос о мобилизации регулируется соответствующим законом. В то же время, в нем есть информация о том, кто может получить отсрочку и не подлежит призыву.

Об этом сообщает адвокат Богдан Пересада.

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По словам адвоката, мобилизации не подлежит человек с третьей группой инвалидности. Такую категорию могут мобилизовать только по их собственному согласию.

Однако основание для отсрочки военнообязанный должен сообщить военкомату лично, обязательно имея соответствующие документы или ценное письмо с описанием вложения "Укрпочтой".

Обязательное условие для получения отсрочки от мобилизации — пройти ВЛК.

"То есть пока не пройдете ВЛК отсрочку не оформят. Таким образом, оформить отсрочку без визита в РТЦК и прохождение ВЛК не получится", — объясняет Пересада.

Напомним, в Украине предприятия, учреждения и организации вправе бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы. Поэтому адвокат объяснила, когда бронирование не освобождает от службы в ВСУ.

Также мы писали, кого не будут призывать на службу во время военного положения.