Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат обьяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации arrow

Адвокат обьяснил, кто может получить отсрочку от мобилизации

16 июня 2023 16:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кто может получить отсрочку от мобилизации
Украинские военные. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вопрос о мобилизации регулируется соответствующим законом. В то же время, в нем есть информация о том, кто может получить отсрочку и не подлежит призыву.

Об этом сообщает адвокат Богдан Пересада.

Читайте также:

Кто не подлежит мобилизации

По словам адвоката, мобилизации не подлежит человек с третьей группой инвалидности. Такую категорию могут мобилизовать только по их собственному согласию.

Однако основание для отсрочки военнообязанный должен сообщить военкомату лично, обязательно имея соответствующие документы или ценное письмо с описанием вложения "Укрпочтой".

Обязательное условие для получения отсрочки от мобилизации — пройти ВЛК.

"То есть пока не пройдете ВЛК отсрочку не оформят. Таким образом, оформить отсрочку без визита в РТЦК и прохождение ВЛК не получится", — объясняет Пересада.

Напомним, в Украине предприятия, учреждения и организации вправе бронировать работников от мобилизации. Однако наличие "брони" не всегда означает освобождение от военной службы. Поэтому адвокат объяснила, когда бронирование не освобождает от службы в ВСУ.

Также мы писали, кого не будут призывать на службу во время военного положения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас