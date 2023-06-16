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Адвокат пояснив, хто може отримати відстрочку від мобілізації

16 червня 2023 16:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хто може отримати відстрочку від мобілізації
Українські військові. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Питання щодо мобілізації регулюється відповідним законом. Водночас в ньому є інформацію про те, хто може отримати відстрочку та не підлягає призову. 

Про це повідомляє адвокат Богдан Пересада

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Хто не підлягає мобілізації

За словами адвоката, мобілізації не підлягає людина з третьою групою інвалідності. Таку категорію можуть мобілізувати лише за їх власною згодою. 

Однак, підставу для відстрочки військовозобов'язаний має повідомити військкомату особисто, обов'язково маючи відповідні документи або цінний лист із описом вкладення "Укрпоштою". 

Обов'язкова умова для отримання відстрочення від мобілізації — пройти ВЛК. 

"Тобто, поки не пройдете ВЛК відстрочку не оформлять. Таким чином, оформити відстрочку без візиту до РТЦК та проходження ВЛК не вийде", — пояснює Пересада. 

Нагадаємо, в Україні підприємства, установи та організації мають право бронювати працівників від мобілізації. Проте наявність "броні" не завжди означає звільнення від військової служби. Тож, адвокатка пояснила, коли бронювання не звільняє від служби в ЗСУ. 

Також ми писали, кого не будуть призивати на службу під час воєнного стану. 

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