Погода сегодня, 24 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 24 апреля, дали синоптики. Ночью без осадков. Днем в большинстве западных, северных и северо-восточных областей кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 24 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура составит +3...+8 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, однако в Карпатах и на побережье морей будет прохладнее: +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Только днем местами в области возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер со скоростью 3–8 м/с будет дуть с востока. В столице ночная температура составит +11...+13 °С, а дневная — +23...+25 °С. За пределами регионального центра ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °С, а днем поднимутся до +21...+26 °С.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность" от Укргидрометцентра

В северных, центральных, южных, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Волынской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 24 апреля, температура воздуха в Украине составит +20...+26 °С. Дожди с грозами вероятны в западной части страны, а вечером осадки дойдут до севера и юго-востока.

В Киеве ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +25...+26 °С. Большую часть суток осадков в столице не будет, однако вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

Ранее Наталка Диденко отметила, что 24 апреля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. Днем столбики термометров поднимутся до +20...+26 °С.

Также мы сообщали, что в Ужгороде 23 апреля прошел мощный ливень. За час выпало количество осадков, которое является нормой для нескольких суток.