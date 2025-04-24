Погода сьогодні, 24 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Зливи та небезпека — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 квітня, надали синоптики. Уночі без опадів. Удень у більшості західних, північних і північно-східних областей короткочасні дощі, місцями грози.
Про це в середу, 23 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 24 квітня
Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +3...+8 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, однак у Карпатах і на узбережжі морів буде прохолодніше: +15...+20 °С.
У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Лише вдень місцями в області можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер зі швидкістю 3–8 м/с дутиме зі сходу. У столиці нічна температура становитиме +11...+13 °С, а денна — +23...+25 °С. За межами регіонального центру вночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+13 °С, а вдень піднімуться до +21...+26 °С.
Попередження про пожежну небезпеку
У північних, центральних, південних, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській і Волинській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 24 квітня, температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °С. Дощі із грозами ймовірні в західній частині країні, а ввечері опади дійдуть до півночі та південного сходу.
У Києві очікується спекотна погода. Повітря прогріється до +25...+26 °С. Більшу частину доби опадів у столиці не буде, однак увечері є ймовірність короткочасних грозових дощів.
Раніше Наталка Діденко зазначила, що 24 квітня Україна буде однією з найбільш спекотних країн Європи. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +20...+26 °С.
Також ми повідомляли, що в Ужгороді 23 квітня пройшла потужна злива. За годину випала кількість опадів, яка є нормою для кількох діб.
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