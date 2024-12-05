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Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

5 декабря 2024 20:41
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 6 декабря от Укргидрометцентра
Мужчина занимается спортом во время снегопада. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 6 декабря, будет местами дождливая, а в отдельных регионах — снежная. Также возможна гололедица на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 декабря

По прогнозам синоптиков, ночью на Левобережье, а днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей возможно образование гололеда, что приведет к гололедице на дорогах.

Температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +2 °С. На юге страны теплее, там ожидают от +2 до +7 °С.

В Карпатах ожидается мокрый снег, температура ночью снизится до -4...-9 °С, днем столбик термометра покажет от 0 °С до -5 °С.

Прогноз погоды 6 декабря
Прогноз погоды в Украине на 6 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 декабря

В Киевской области синоптики прогнозируют днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью и днем от -3 до +2 °С. В Киеве в течение суток от 0 до -2 °С.

Погода Киев
Прогноз погоды в Киеве на 6 декабря. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 декабря

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине на День Святого Николая погода будет влажной и облачной. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная температура воздуха будет достигать +6 °C.

Диденко отметила, что следует осторожничать, поскольку на улицах городов будет скользко. Синоптик добавила, что днем в Украине ожидается -2...+3°C. В южной части +3...+6°C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что 6 декабря атмосферный малоподвижный фронт принесет небольшой снег, мокрый снег, местами туманы и мряку.

Кроме того, во второй декаде декабря синоптики прогнозируют увеличение осадков из-за активности атмосферных фронтов.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

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