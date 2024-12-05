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Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

5 грудня 2024 20:41
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 6 грудня від Укргідрометцентру
Чоловік займається спортом під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 6 грудня, буде подекуди дощовою, а в окремих регіонах — сніжною. Також можлива ожеледиця на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 грудня 

За прогнозами синоптиків, вночі на Лівобережжі, а вдень в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

В Закарпатській, східних, більшості центральних та північних областей можливе утворення ожеледі, що призведе до ожеледиці на дорогах.

Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +2 °С . На півдні країни тепліше, там очікують від +2 °С до +7 °С.

У Карпатах очікується мокрий сніг, а температура вночі знизиться до -4...-9 °С, вдень стовпчик термометра покаже від 0 °С до -5 °С.

Прогноз погоди 6 грудня
Прогноз погоди в Україні на 6 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 грудня

У Київській області синоптики прогнозують вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень від -3 °С до +2 °С. У Києві протягом доби від 0 °С до -2 °С.

Погода Київ
Прогноз погоди у Києві на 6 грудня. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 грудня 

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україні на день Святого Миколая погода буде вологою і хмарною. Очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Максимальна температура повітря сягатиме +6 °C.

Діденко зазначила, що варто бути обережним, оскільки на вулицях міст буде слизько. Синоптик додала, що вдень в Україні очікується -2 °C...+3 °C. У південній частині +3...+6 °C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що 6 грудня атмосферний малорухомий фронт принесе незначний сніг, мокрий сніг, місцями мряку й тумани в Україну.

Крім того, у другій декаді грудня синоптики прогнозують збільшення опадів через активність атмосферних фронтів.

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