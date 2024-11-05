Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 ноября, от синоптика Диденко

Люди идут по улице во время мокрого снега. Фото: Новини.LIVE

В среду, 6 ноября, в Украине ожидается переменная погода: в большинстве областей будет сухо, но на востоке пройдут осадки. Температура воздуха будет колебаться от +6 °С до +13 °С, в зависимости от региона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 ноября

По прогнозу синоптика, завтра в большинстве областей ожидается сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки, а именно дождь и мокрый снег.

Ветер будет умеренным, северо-западного направления. Однако на востоке и северо-востоке останется сильный ветер со штормовыми порывами.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3...+3 °С, в течение дня показатели возрастут до +6...+11 °С. На Закарпатье и юге будет теплее всего — столбики термометров будут показывать от +10...+13 °С.

Прогноз погоды на 6 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 6 ноября

В Киеве в среду, 6 ноября, осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, временами порывистый.

Температурные показатели ночью составят от +1...+3 °С, днем ожидается повышение температуры воздуха до +7...+9 °С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в течение недел, 4-10 ноября, ожидается ощутимое похолодание. Во многих областях уже завтра прогнозируется мокрый снег.

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