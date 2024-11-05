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Очікується мокрий сніг та туман — прогноз погоди на сьогодні

5 листопада 2024 05:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 5 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг. У західних регіонах вночі та вранці подекуди туман.

Про це у понеділок, 4 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі у південно-східній частині та східних областях місцями будуть пориви до 15-18 м/с.

Температура вночі очікується 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С, на сході країни 0...+5 °С.

Очікується мокрий сніг та туман — прогноз погоди від синоптиків - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 5 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +3...+8°.

У Києві тим часом вночі очікується +1...+3 °С, вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер стихне, лише на сході ще будуть пориви до 15-20 м/с.

Вночі морози затримаються, температура становитиме +1...+4 °С. Опадів не буде. Тумани вночі та вранці очікуються в західних областях.

Вдень повітря прогріється до +4...+8 °С, на сході вдень буде лише +1...+4 °С.

У Києві сьогодні буде сухо, температура вночі буде -3 °С, а вдень +6°С.

Діденко додала, що потепліє в Україні 6-7 листопада.

Очікується мокрий сніг та туман — прогноз погоди від синоптиків - фото 3
Карта антициклону. Фото: DWD

Нагадаємо, що у Львові сьогодні очікується переважно ясна погода. Синоптики обіцяють відсутність опадів і комфортну температуру повітря для прогулянок.

Також ми повідомляли, що у Харкові 5 листопада очікується прохолодна погода з температурою близько +5 °C вдень і -3 °C вночі. Упродовж дня не передбачається опадів, і прогнозується хмарність, яка залишатиметься переважно перемінною.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

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