Прогноз погоди в Україні у вівторок, 5 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Очікується мокрий сніг та туман — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг. У західних регіонах вночі та вранці подекуди туман.
Про це у понеділок, 4 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 5 листопада
Вітер дутиме західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі у південно-східній частині та східних областях місцями будуть пориви до 15-18 м/с.
Температура вночі очікується 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С, на сході країни 0...+5 °С.
У Київській області 5 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 0...+5 °С, вдень +3...+8°.
У Києві тим часом вночі очікується +1...+3 °С, вдень +5...+7 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер стихне, лише на сході ще будуть пориви до 15-20 м/с.
Вночі морози затримаються, температура становитиме +1...+4 °С. Опадів не буде. Тумани вночі та вранці очікуються в західних областях.
Вдень повітря прогріється до +4...+8 °С, на сході вдень буде лише +1...+4 °С.
У Києві сьогодні буде сухо, температура вночі буде -3 °С, а вдень +6°С.
Діденко додала, що потепліє в Україні 6-7 листопада.
Нагадаємо, що у Львові сьогодні очікується переважно ясна погода. Синоптики обіцяють відсутність опадів і комфортну температуру повітря для прогулянок.
Також ми повідомляли, що у Харкові 5 листопада очікується прохолодна погода з температурою близько +5 °C вдень і -3 °C вночі. Упродовж дня не передбачається опадів, і прогнозується хмарність, яка залишатиметься переважно перемінною.
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