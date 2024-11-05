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Ожидается мокрый снег и туман — прогноз погоды на сегодня

5 ноября 2024 05:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине во вторник, 5 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в восточных областях ночью ожидается небольшой мокрый снег. В западных регионах ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Ночью в юго-восточной и восточных областях местами будут порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью ожидается 0...+5 °С, днем +3...+8 °С, на востоке страны 0...+5 °С.

Ожидается мокрый снег и туман — прогноз погоды от синоптиков - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 5 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит 0...+5 °С, днем +3...+8 °С.

В Киеве в это время ночью ожидается +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник, 5 ноября, северо-западный ветер стихнет, только на востоке еще будут порывы до 15-20 м/с.

Ночью морозы задержатся, температура будет +1...+4 °С. Осадков не будет. Ночью и утром ожидаются туманы в западных областях.

Днем воздух прогреется до +4...+8 °С, на востоке днем будет только +1...+4 °С.

В Киеве сегодня будет сухо, температура ночью -3 °С, а днем +6 °С.

Диденко добавила, что потеплеет в Украине 6-7 ноября.

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Карта антициклона. Фото: DWD

Напомним, что во Львове сегодня ожидается преимущественно ясная погода. Синоптики обещают отсутствие осадков и комфортную температуру воздуха для прогулок.

Также мы сообщали, что в Харькове 5 ноября ожидается прохладная погода с температурой около +5 °C днем и -3 °C ночью. В течение дня не будет осадков, и прогнозируется облачность, которая будет оставаться преимущественно переменной.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

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